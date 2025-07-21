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Российские военные сбили дрон, летевший в сторону Москвы

Собянин: ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву
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Ashley Chan/Global Look Press

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»‎, — сказано в сообщении мэра российской столицы.

Пост был опубликован в 17:49 мск

В ночь на 21 июля над российскими регионами сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе. В Курской области перехватили 14 дронов, в Ростовской области — 12, в Брянской и Калужской областях — по 10. Еще четыре беспилотника уничтожили в Тульской области, один — в Липецкой области.

На фоне атаки БПЛА на Москву и область в четырех местных аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме, однако пресс-служба аэропорта Шереметьево предупредила о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».

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Атаки БПЛА на Россию
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