Российские военные сбили дрон, летевший в сторону Москвы

Российские военные сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»‎, — сказано в сообщении мэра российской столицы.

Пост был опубликован в 17:49 мск

В ночь на 21 июля над российскими регионами сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе. В Курской области перехватили 14 дронов, в Ростовской области — 12, в Брянской и Калужской областях — по 10. Еще четыре беспилотника уничтожили в Тульской области, один — в Липецкой области.

На фоне атаки БПЛА на Москву и область в четырех местных аэропортах — Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковском — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время воздушные гавани работают в штатном режиме, однако пресс-служба аэропорта Шереметьево предупредила о возможном увеличении времени обслуживания пассажиров.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».