Следком подтвердил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт

В столичном Следкоме подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении журналистки телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анны Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) по статье о фейках о Вооруженных силах (ВС) РФ. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«По данным следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства. Указанная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц», — сказано в сообщении.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в СК.

О том, что в отношении Монгайт завели уголовное дело, 21 сообщил источник РИА Новости. Агентство выяснило, что основанием стали публикации в Telegram-канале журналистки, в том числе относительно разрушения собора в Одессе.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ завел уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

Ранее суд заочно арестовал основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).