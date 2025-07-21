На журналистку «Дождя» Монгайт завели уголовное дело

В отношении Анны Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) — журналистки телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) — завели уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«‎В отношении Анны Монгайт возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ «‎Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ», — сказали агентству.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ завел уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, работники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент рассматривается возможность объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

До этого МВД России объявило в розыск главреда Дзядко. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд заочно арестовал основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).