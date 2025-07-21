Появились подробности о деле журналистки «Дождя» Монгайт

РИА: основанием для дела Монгайт стали посты о разрушении храма в Одессе

На журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом) завели дело о фейках из-за постов Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

«Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Анны Монгайт стали публикации в ее Telegram-канале, в том числе относительно разрушения собора в Одессе», — сказал агентству источник.

21 июля стало известно, что в отношении Монгайт завели уголовное дело по статье о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ завел уголовные дела против главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, работники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент рассматривается возможность объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

Ранее суд заочно арестовал основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией).