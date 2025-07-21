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В ДНР украинский беспилотник атаковал автобус

Приходько: беспилотник атаковал автобус в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский беспилотник нанес удар по автобусу в жилом массиве «Комсомолец» в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Информация о последствиях на данный момент нет.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР.

16 июля Приходько сообщил, что семь человек пострадали при артиллерийском обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в их числе ребенок. По данным администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Киева, ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центру Горловки.

14 июля Приходько заявил, что два человека получили ранения в результате сброса снаряда с украинского дрона. Инцидент произошел около Кировских прудов. Позже информацию уточнил глава региона Денис Пушилин. Он пояснил, что ранения получили мужчина 1965 г. р. и женщина 1978 г. р.

Ранее в ДНР сотрудники ФСБ предотвратили атаку дронов ВСУ на Горловку.

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