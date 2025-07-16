Количество пострадавших в Горловке из-за удара ВСУ возросло

Приходько: в Горловке количество пострадавших из-за удара ВСУ возросло до семи

Семь человек пострадали при артиллерийском обстреле Горловки в Донецкой народной республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в их числе ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Иван Приходько.

«Количество раненных увеличилось до семи. Среди пострадавших ребенок», — написал он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого Приходько сообщил о трех пострадавших. По его словам, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В ночь на 16 июля администрация главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня по центру Горловки.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка. В городе располагаются химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Горловка является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР.

Вечером 14 июля Приходько сообщил, что два человека получили ранения в результате сброса снаряда с украинского дрона в Горловке.

Ранее в ЛНР в результате атак беспилотников пострадали мирные жители.