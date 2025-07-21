На Украине цыгане прогнали сотрудников военкомата и попали на видео

В сети появились кадры с украинскими цыганами, которые прогнали сотрудников ТЦК

На Украине местные цыгане прогнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. ред.). Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал «Всевидящее ОКО: Україна».

«Ситуация в Волынской области. Цыгане гоняют работников ТЦК», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как группа людей бьет палками автомобиль военкомов, а машина уезжает от них.

До этого сообщалось, что в Харьковской области местный житель атаковал сотрудника ТЦК. Полицейские проверяли документы у одного из граждан, который уклонялся от мобилизации и был объявлен в розыск. В этот момент в помещение ворвался 20-летний мужчина, который ударил одного из работников.

В отношении хулигана завели уголовное дело по статье, которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Он был задержан.

Параллельно российская армия продолжает наносить удары по украинским военкоматам. 21 июля об одной из таких атак сообщало Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что на Украине могут появиться мобильные военкоматы.