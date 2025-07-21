В Минобороны России сообщили об ударе по ТЦК

МО РФ: ВС РФ поразили на Украине склады боеприпасов, цеха сборки дронов и ТЦК

Российские военные нанесли удары по складам боеприпасов, цехам сборки беспилотников и территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей сводке.

По данным ведомства, под огнем также оказались места дислокации формирований украинской армии и наемников.

Отмечается, что российские военные использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники. Также работали ракетные войска и артиллерия. Бои велись в 142 районах в зоне спецоперации.

До этого в подполье сообщали, что темпы мобилизации на Украине значительно снизились из-за ударов российской армии по ТЦК.

Войска РФ начали периодически наносить удары по военкоматам на Украине с июля. В Совете Федерации РФ это назвали новой стратегией, направленной на ликвидацию военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве полагают, что эти удары призваны сорвать процесс мобилизации.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.