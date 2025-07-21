На Украине могут появиться мобильные военкоматы

НА Украине могут появится мобильные территориальные центры комплектования (ТЦК - аналог военкомата). Об этом в украинском Медиацентре заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет ТАСС.

«‎С точки зрения правовой базы я не вижу препятствий для скорого создания мобильных ТЦК. Учитывая атаки на них, так как сейчас ТЦК находятся в определенных местах, считаю, что нормативные акты по созданию мобильных ТЦК могут быть одобрены на уровне командования Вооруженных сил»‎, — сказал он.

До этого немецкая газета Bild писала, что украинцы все чаще пытаются уклониться от мобилизации, используя поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом. В статье объясняется, что согласно существующим правилам призыва от службы в украинской армии могут быть освобождены водители грузового транспорта.

При этом в посольстве Украины в Берлине уточнили, что одного водительского удостоверения недостаточно, чтобы покинуть страну. Водители должны предоставить выданное госорганами разрешение на выезд, а также документально подтвердить работу в транспортной компании, имеющей лицензию на международные перевозки, и иметь регистрацию в специальной цифровой системе.

Ранее украинский военнослужащий рассказал о последствиях для уклонистов от армии.