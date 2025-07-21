На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине могут появиться мобильные военкоматы

Нардеп Вениславский: на Украине могут появиться мобильные ТЦК
true
true
true
close
Shutterstock

НА Украине могут появится мобильные территориальные центры комплектования (ТЦК - аналог военкомата). Об этом в украинском Медиацентре заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, пишет ТАСС.

«‎С точки зрения правовой базы я не вижу препятствий для скорого создания мобильных ТЦК. Учитывая атаки на них, так как сейчас ТЦК находятся в определенных местах, считаю, что нормативные акты по созданию мобильных ТЦК могут быть одобрены на уровне командования Вооруженных сил»‎, — сказал он.

До этого немецкая газета Bild писала, что украинцы все чаще пытаются уклониться от мобилизации, используя поддельные водительские удостоверения для управления грузовым транспортом. В статье объясняется, что согласно существующим правилам призыва от службы в украинской армии могут быть освобождены водители грузового транспорта.

При этом в посольстве Украины в Берлине уточнили, что одного водительского удостоверения недостаточно, чтобы покинуть страну. Водители должны предоставить выданное госорганами разрешение на выезд, а также документально подтвердить работу в транспортной компании, имеющей лицензию на международные перевозки, и иметь регистрацию в специальной цифровой системе.

Ранее украинский военнослужащий рассказал о последствиях для уклонистов от армии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами