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В Харьковской области мужчина напал на полицейского в военкомате

Житель Харьковской области ворвался в военкомат и избил полицейского
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РИА Новости

Мужчина ворвался в здание территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Харьковской области и напал на сотрудника правоохранительных органов, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила полиция региона на странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Из заявления следует, что инцидент произошел в Берестинском районном ТЦК. Полицейские проверяли документы у одного из граждан, который уклонялся от мобилизации и был объявлен в розыск. В этот момент в помещение ворвался 20-летний житель Харьковской области, настроенный крайне агрессивно. Он оказал сопротивление стражам порядка, ударив одного из них и нанеся ему телесные повреждения.

Тем не менее правоохранителям удалось задержать нападавшего. Позже в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

20 июля секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что около 1,5 млн жителей не были поставлены на военный учет и не получили повестки из-за отсутствия средств на конверты. Парламентарий назвал эту ситуацию «абсурдом» и признался, что не знает, как можно ее объяснить.

Ранее депутат Рады опубликовал видео, на котором мужчина лопатой отбивается от сотрудников военного комиссариата.

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