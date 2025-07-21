В РЖД рассказали о введении в график задержанных поездов в Ростовской области

Вводятся в график пассажирские поезда, задержанные из-за ЧП на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

В компании подчеркнули, что на данный момент удалось сократить время опоздания 24 поездов, еще пять — были введены в график.

В РЖД добавили, что через барьерные места было организовано движение со сниженной скоростью.

Утром 21 июля сообщалось, что десятки поездов задерживаются в связи с происшествием на железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всю необходимую помощь. Людей в поездах, задерживающихся в пути следования, обеспечат питьевой водой. Тем, чей поезд задерживается более чем на четыре часа, предоставят питание.

В Ростовской области ранним утром 19 июля временно приостановили движение десятков поездов дальнего следования из-за падения обломков беспилотника. Как объяснили в РЖД, фрагменты БПЛА повредили контактную сеть. Из-за этого на юге России произошел железнодорожный коллапс. Для координации работы по ликвидации последствий организовали оперативный штаб.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.