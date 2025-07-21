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Десятки поездов задерживаются из-за ЧП на железной дороге в Ростовской области

РЖД: более 50 поездов задерживаются из-за ЧП на станции Каменоломни под Ростовом
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Shutterstock/JetKat

Десятки поездов задерживаются в связи с происшествием на железнодорожной станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «РЖД» в Telegram-канале.

«С задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и «Гранд Сервис Экспресс», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всю необходимую помощь. Людей в поездах, задерживающихся в пути следования, обеспечат питьевой водой. Тем, чей поезд задерживается более чем на четыре часа, предоставят питание.

«Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях», — подчеркнули в компании.

Там добавили, что в настоящее время железнодорожники принимают все возможные меры для сокращения времени задержки поездов.

В ночь на 21 июля в субъектах РФ сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). При этом 12 из них уничтожили в воздушном пространстве Ростовской области.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, обломки одного из дронов упали на территории железнодорожного вокзала в поселке Каменоломни. В результате здесь произошел пожар — огонь охватил кровлю зданий вокзального комплекса. По словам чиновника, из диспетчерского пункта были эвакуированы трое работников. Никто из людей не пострадал.

Ранее на юге России из-за падения обломков беспилотника произошел железнодорожный коллапс.

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