Уголовное дело похищенного блогера Щепихина направят в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Арега Щепихина . Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Блогер обвиняется в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса России «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, совершенные публично, в том числе с использованием сети «Интернет», а также с применением насилия или с угрозой его применения».

В ведомстве подчеркнули, что Щепихин сделал видеозапись собственного интервью, в которой «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман», оскорбив чувства верующих, а также сделал дискриминационные высказывания против лиц определенной национальности и вероисповедания.

Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу.

3 июня шестеро мужчин похитили Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут мужчину и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Они заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

5 июня в Следственном комитете РФ сообщили, что Щепихину, которого похитители впоследствии отпустили, может грозить до шести лет колонии. Против него возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды.

Ранее в Петербурге поймали лжеполицейских, похитивших гендира строительной компании в Мурино.