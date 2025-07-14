В Петербурге поймали лжеполицейских, похитивших гендира строительной компании в Мурино

В Петербурге задержали злоумышленников, которые под видом полицейских похитили гендиректора строительной компании в Мурино. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Лжеполицейских поймали в Красногвардейском районе. Потерпевший жив, подробной информации о его состоянии не поступало — вскоре он будет давать показания в отделе полиции.

Инцидент произошел на улице Шекспира в Мурино. Преступники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, затолкали мужчину в салон черного Mercedes-Benz GLS00 с архивными номерами и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, по словам очевидца, один из похитителей ударил пострадавшего ножом в руку.

Предварительно, к похищению могут быть причастны безработный и неоднократно судимый 47-летний петербуржец и его также не трудоустроенный ровесник. Пострадавший в текущем году стал генеральным директором строительной компании.

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