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«Не испытывать судьбу»: российских туристов призвали не купаться морях Турции

Академик Онищенко: туристам не стоит купаться в морях Турции
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Burhan Ozbilici/AP

Если есть возможность отменить туристическую поездку в Турцию, лучше так и поступить, но если чемоданы уже собраны и обратного пути нет, не стоит испытывать судьбу, купаясь в море. Такой совет в интервью газете «Взгляд» дал академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя новость о том, что на турецких курортах обнаружена провоцирующая холеру бактерия.

К слову, с осторожностью стоит купаться и в пресных водоемах. Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов в беседе с газетой «Известия» говорил, что в России все чаще фиксируются случаи церкариоза — заболевания, известного также как «зуд купальщика». Это форма аллергической кожной реакции, которую вызывают личинки паразитических червей, обитающих в пресной воде.

«Заражение холерой происходит через воду, пищу. Проходит заболевание неприятно — идет обезвоживание организма, человек испытывает рвоту, диарею, происходит обратный осмос — в результате воздействия токсинов холерного эмбриона вся жидкость идет в обратном направлении», — рассказал Онищенко.

Он также предупредил, что рассчитывать на то, что возбудитель отступит через некоторое время, не стоит. Проблема, по его словам, будет актуальна до конца сезона, пока вода в водоемах не опустится ниже +17 °C.

Как сообщает газета Milliyet со ссылкой на специалистов медицинского центра Florence Nightingale в Стамбуле, в настоящее время существует риск заражения опасной бактерией Vibrio, которая может вызвать серьезные заболевания, включая холеру.

По словам уролога Угура Аферина, ДНК бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus нашли на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Он пояснил, что эти бактерии размножаются в теплой соленой воде, а одна из них — Vibrio cholerae — может проникать в организм через загрязненную морскую воду и вызывать холеру с тяжелой диареей и обезвоживанием.

Ранее врач рассказал, какое самое опасное кишечное заболевание можно подхватить в водоемах.

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