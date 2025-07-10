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Врач рассказал, какое самое опасное кишечное заболевание можно подхватить в водоемах

Врач Лебедев: холеру можно подхватить в водоемах
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Самым опасным кишечным заболеванием, которым можно заразиться в открытых водоемах, является холера. Об этом kp.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, вспышки этой болезни обычно происходят в жарких странах. Он уточнил, что защититься от нее можно с помощью вакцинации.

Врач отметил, что заразиться различными заболеваниями можно не только в воде, но и в песке на пляжах, потому что в нем могут обитать различные микроорганизмы — гельминты, грибы и бактерии.

«Возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза. Кроме того, споры грибов легко проникают в размокшую после купания кожу стоп. Если песок сухой и горячий, опасность заражения значительно меньше», — заключил Лебедев.

Дерматолог Марият Мухина до этого говорила, что купание в незнакомых водоемах может грозить заражением церкариозом. По ее словам, церкарии представляют собой гельминты, которых переносят водоплавающие птицы. Они могут вызвать острое паразитарное заболевание.

Ранее Роспотребнадзор назвал места, где разрешено купание в Москве.

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