Российского режиссера внесли в базу украинского «Миротворца»

Российского режиссера и драматурга, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, Богомолова добавили в перечень 20 июля 2025 года за поддержку действий России.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и публикует личные данные различных категорий граждан, которых авторы ресурса считают «изменниками родины» и «врагами» Украины.

Сегодня выяснилось, что в базу «Миротворца» попали участницы коллектива «Бурановские бабушки». С 2020 года в списках значатся действующие солистки ансамбля — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Причиной включения, по утверждению авторов ресурса, стали визиты артисток в Крым и Донбасс, которые расцениваются как «нарушение украинской границы». Также в базу добавлен весь оригинальный состав группы, представлявший Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней Party for Everybody.

На днях народную артистку России Надежду Кадышеву внесли в базу «Миротворца». Предлогом для включения Кадышевой в перечень стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» из-за проведения концертов на территории Крымского полуострова.

Ранее певца Газманова объявили в розыск на Украине.