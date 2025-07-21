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«Бурановские бабушки» попали в базу «Миротворца»

Солистки «Бурановских бабушек» попали в базу «Миротворца» за концерты в Крыму
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David Mdzinarishvili/Reuters

Участницы коллектива «Бурановские бабушки» были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», который регулярно публикует персональные данные лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно, с 2020 года в списках значатся действующие солистки ансамбля — Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова. Причиной включения, по утверждению авторов ресурса, стали визиты артисток в Крым и Донбасс, которые расцениваются как «нарушение украинской границы».

Также в базу добавлен весь оригинальный состав группы, представлявший Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней Party for Everybody. Среди них — народные артистки Удмуртии Наталья Пугачева, Граня Байсарова, Алевтина Бегишева, Зоя Дородова, Галина Конева, Валентина Пятченко, Ольга Туктарева, а также Екатерина Шкляева, скончавшаяся в 2024 году.

Сайт «Миротворец» действует с 2014 года и неоднократно публиковал личные данные журналистов, артистов и политиков, посещавших Крым или поддерживавших Россию.

Ранее Надежда Кадышева попала в базу «Миротворца».

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