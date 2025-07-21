Газманов объявлен в розыск на Украине

Олег Газманов, народный артист России, был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Как выяснил ТАСС, информация об этом содержится в базе данных СБУ.

Газманов находится в розыске с марта 2022 года. С 2015 года он также включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

Ему предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность Украины», и заочно была избрана мера пресечения в форме содержания под стражей.

20 июля стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск народного артиста России Николая Баскова.

Днем ранее выяснилось, что СБУ объявила в розыск телеведущего Бориса Корчевникова.

До этого первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн были объявлены в розыск на Украине.

Ранее на Украине объявили в розыск министра просвещения РФ и главу Банка России.