Стала известна дата встречи митрополита РПЦ с папой Римским в Ватикане

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в субботу отправится в Ватикан ради встречи с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником РПЦ», — заявил он.

16 июля митрополит Антоний отметил, что не знаком с новым папой Римским, но надеется сделать это в ближайшее время.

В мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) отправился в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Льва XIV. Российскую делегацию возглавила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее Москалькова подтвердила передачу письма о россиянах папе Римскому.