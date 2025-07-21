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Стала известна дата встречи митрополита РПЦ с папой Римским в Ватикане

РИА: митрополит Волоколамский Антоний встретится с папой Львом XIV в субботу
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Claudia Greco/Reuters

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) в субботу отправится в Ватикан ради встречи с папой Римским Львом XIV. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Во вторник папа возвращается в Ватикан с отдыха, в субботу запланирована аудиенция с посланником РПЦ», — заявил он.

16 июля митрополит Антоний отметил, что не знаком с новым папой Римским, но надеется сделать это в ближайшее время.

В мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) отправился в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Льва XIV. Российскую делегацию возглавила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее Москалькова подтвердила передачу письма о россиянах папе Римскому.

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