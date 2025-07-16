Митрополит РПЦ отправится в Ватикан

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) планирует в ближайшее время отправиться в Ватикан ради встречи с папой Римским Львом XIV. О своих планах священнослужитель рассказал в эфире радио Sputnik.

Митрополит отметил, что не знаком с новым папой Римским, но надеется сделать это в ближайшее время.

«Такие планы (о встрече. — прим. ред.) уже есть», — сказал глава ОВЦС.

В мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор (Сиротенко) отправился в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Льва XIV. Российскую делегацию возглавила глава Минкультуры Ольга Любимова.

Лев XIV был избран новым папой Римским 8 мая. Конклав выбрал его с четвертой попытки. В тот день понтифик обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога.

Ранее папа Римский предложил Зеленскому провести переговоры с Россией в Ватикане.