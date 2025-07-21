На Украине завели уголовные дела против Чемезова и Гинера

ГБР Украины завело дело против Чемезова и Гинера

Государственное бюро расследований (ГРБ) Украины завело уголовные дела против руководителя российской государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, а также предпринимателя и президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обвинения против них связаны с обеспечением генерации электроэнергии на территории Крыма, а именно — с возведением и введением в эксплуатацию Балаклавской и Таврической тепловых электростанций.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против двух россиян и трех украинцев за участие в антиукраинской пропаганде.

В санкционный список попали российская журналистка Юлия Латынина (признана в РФ иностранным агентом), российский военный корреспондент Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»), а также экс-депутаты Верховной рады Геннадий Балашов и Наталья Королевская.

В феврале 2025 года украинский лидер ввел бессрочные санкции в отношении Порошенко, олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее партия экс-президента Украины подала иск в суд из-за введенных против него санкций.