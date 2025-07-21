На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине завели уголовные дела против Чемезова и Гинера

ГБР Украины завело дело против Чемезова и Гинера
true
true
true
close
Carlos Barria/Reuters

Государственное бюро расследований (ГРБ) Украины завело уголовные дела против руководителя российской государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, а также предпринимателя и президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обвинения против них связаны с обеспечением генерации электроэнергии на территории Крыма, а именно — с возведением и введением в эксплуатацию Балаклавской и Таврической тепловых электростанций.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против двух россиян и трех украинцев за участие в антиукраинской пропаганде.

В санкционный список попали российская журналистка Юлия Латынина (признана в РФ иностранным агентом), российский военный корреспондент Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский («Андрей Луганский»), а также экс-депутаты Верховной рады Геннадий Балашов и Наталья Королевская.

В феврале 2025 года украинский лидер ввел бессрочные санкции в отношении Порошенко, олигархов Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Константина Жеваго, бизнесмена Геннадия Боголюбова и бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Ранее партия экс-президента Украины подала иск в суд из-за введенных против него санкций.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами