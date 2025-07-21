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Украинскую модель Ковальчук, искалеченную в Дубае, не насиловали

Искалеченная в Дубае модель Ковальчук рассказала, что ее не насиловали
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ae3marylu/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинскую модель Марию Ковальчук, искалеченную в Дубае, не насиловали. Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Ковальчук рассказала, что, согласно медицинскому заключению, ее не насиловали. При этом девушка помнит не все, что с ней происходило, и как именно она получила тяжелые травмы.

До этого Ковальчук впервые рассказала о случившемся. По словам девушки, двое мужчин удерживали ее в номере отеля, заявляя, что она принадлежит им и они будут делать все, что захотят. В какой-то момент ей удалось сбежать и спрятаться в находившемся неподалеку недостроенном здании, при этом агрессоры ее преследовали. Что именно произошло дальше, модель сказать не может — она потеряла память. После этого ее обнаружили на обочине дороги с переломами позвоночника, рук и ног. Она попала в реанимацию и не могла говорить. Ковальчук также рассказала, что этими мужчинами были русскоговорящие жители Дубая Артем и Александр.

Ранее стало известно, что Ковальчук перенесла восемь операций.

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