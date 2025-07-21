«Ты принадлежишь нам»: модель Ковальчук искалечили в Дубае после побега из номера отеля

Модель Ковальчук искалечили в Дубае после побега из отеля, где ее удерживали

Украинская модель Мария Ковальчук, которую искалечили в Дубае, перед этим сбежала из номера отеля, где ее удерживали. Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам Ковальчук, она добровольно пришла на вечеринку в номер отеля, где помимо нее находились еще две девушки и двое мужчин. Однако через некоторое время мужчины начали делать ей непристойные намеки и вести себя грубо.

«Ты принадлежишь нам! Мы будем делать все, что хотим!» — заявили мужчины, рассказала модель.

Когда девушка поняла, что находится в ловушке, она сначала попыталась привлечь внимание соседей, но ее остановили. После этого Ковальчук удалось сбежать из номера — она выбежала из отеля на улицу и забежала в находившееся рядом недостроенное здание, где пыталась спрятаться от мужчин, последовавших за ней. Она слышала голоса преследователей, но после этого момента ее воспоминания оборвались. Что именно произошло дальше, модель сказать не может.

Следующее, что она помнит, это момент, когда она уже лежала с травмами на земле и просила о помощи. Проезжавший мимо водитель остановился и вызвал на место скорую помощь и полицию.

Ранее стало известно, что Ковальчук потеряла память и не узнает родственников.