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Искалеченную в Дубае модель Ковальчук удерживали и преследовали русскоговорящие мужчины

Искалеченную в Дубае модель Ковальчук удерживали в отеле русскоговорящие мужчины
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Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Украинскую модель Марию Ковальчук, искалеченную в Дубае, удерживали в номере и преследовали русскоговорящие мужчины. Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По словам Ковальчук, поначалу она добровольно пребывала в номере отеля, где, помимо нее, находились еще две девушки и двое мужчин — Артем и Александр. Девушка рассказала, что мужчины проживают в Дубае, не учатся и не работают. После вечеринки в отеле компания планировала отправиться в Таиланд на джете, по поводу которого Артем намеревался договориться со своим состоятельным отцом.

Компания выпивала, а затем мужчины начали употреблять неизвестный белый порошок и вести себя агрессивно. В какой-то момент одна из девушек без разрешения надела платье Ковальчук и покинула номер, а сама модель осталась внутри в отельном халате.

До этого стало известно, что Ковальчук искалечили после побега из номера, где ее удерживали мужчины. Выбежав из отеля, она пыталась спрятаться от преследовавших ее агрессоров на одном из этажей недостроенного здания, рядом с которым ее позже нашли с тяжелыми травмами.

Все случилось 19 марта. Ковальчук обнаружили на обочине дороги с переломами позвоночника, рук и ног. Она попала в реанимацию и не могла говорить.

Ранее Ковальчук перенесла восемь операций.

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