Стало известно о состоянии искалеченной в Дубае украинской модели

Украинская модель Мария Ковальчук, которая получила серьезные травмы в Дубае, перенесла восемь операций и готовится к девятой. Об этом рассказала ее подруга Алена в интервью для «АиФ».

«На данный момент она пережила 8 операций и будет нужна еще одна на ногу», — отметила девушка. Восстановление Марии идет постепенно: она уже может говорить, но передвигаться ей сложно.

В настоящее время Ковальчук остается в Дубае, где ей предстоит длительный процесс реабилитации. Ее мать Анна опровергла появившиеся в медиа слухи о том, что дочь была доставлена во Львов.

21-летнюю Марию нашли 19 марта на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. Правоохранительные органы предполагают, что травмы могли возникнуть в результате падения с высоты. Тем не менее семья и близкие модели подозревают, что она могла стать жертвой торговли людьми и насилия.

Ранее мать искалеченной модели, найденной на обочине в Дубае, рассказала о ее состоянии.