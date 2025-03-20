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Сломаны ноги, руки и позвоночник. Модель Ковальчук нашли на обочине после вечеринки с шейхами

SHOT: украинскую модель Ковальчук нашли с переломами на обочине в Дубае
На обочине в Дубае обнаружили украинскую модель Марию Ковальчук с множественными переломами конечностей и позвоночника. Близкие и друзья искали девушку чуть больше недели. Они подозревают, что ее забрали в сексуальное рабство после вечеринки с шейхами. Ковальчук парализована, она может только двигать губами, ей провели уже три операции. Девушка находится в критическом состоянии.

В Дубае на обочине дороги нашли 20-летнюю украинскую модель Марию Ковальчук. У нее сломаны руки, ноги и позвоночник, девушка находится в критическом состоянии, выяснил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, модель прилетела в Дубай еще 15 февраля. 9 марта у нее был день рождения, она пошла на некую вечеринку к шейхам. На следующий день Ковальчук позвонила матери и растерянным голосом сообщила, что проведет время в отеле с мужчинами, с которыми она недавно познакомилась. После этого родственники не могли связаться с девушкой восемь дней. Близкие девушки считают, что Ковальчук могла попасть в сексуальное рабство, где ее несколько дней насиловали, а затем выбросили на дорогу.

Модель парализована

«Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить», — рассказала мать девушки Анна Ковальчук (цитата по The Voice).

Девушка обездвижена, она только шевелит губами. Ковальчук находится в реанимации. Никакой информации о прогнозах врачей нет.

Анна Ковальчук рассказала журналистам, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Она уточнила, что они знают отель, где жила девушка. Это последнее место, где ее видели живой и здоровой. Также мать выяснила, что был некий промоутер, который организовывал вечеринки, куда и пошла Ковальчук. При этом промоутер утверждает, что не видел девушку на своей вечеринке.

Юрист Екатерина Гордон в соцсетях заявила, комментируя произошедшее с Ковальчук, что в англоязычном интернете уже давно обсуждают противоречивые вечеринки арабских шейхов:

«В сети гуляют видео, где, предположительно, шейхи избивают девушек, стригут им волосы и делают с ними всякое… Девушки, женщины, а также их матери! Не идите за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить…»

Поиски начала порномодель

Об исчезновении Ковальчук в соцсети X сообщила ее подруга — российская порномодель Ангелина Дорошенкова. Они вместе прилетели в Дубай, но порномодель улетела раньше, предположительно, в Россию.

«11 марта 2025 года она перестала выходить на связь. Последний раз ее видели 9 марта на вечеринке, где она познакомилась с молодыми людьми из модельного бизнеса», — заявила модель, но вскоре удалила это сообщение.

Девушки какое-то время вместе жили в Черногории. В 2023 году они приняли участие в уличной акции в поддержку политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которого в России осудили на пять лет за оправдание терроризма после его высказывания о взрыве Крымского моста.

«Рабкор» (главный редактор этого интернет-издания — Борис Кагарлицкий) также разместил объявление о поиске девушки. По их данным, она перестала выходить на связь именно утром 11 марта. Ковальчук сообщила матери, что решила остаться в Дубае с мужчинами, с которыми провела ночь, а не лететь в Таиланд (у нее были куплены билеты на утро 11 марта). Издание пишет, что в поисках девушки помогали неравнодушные жители Дубая и полиция. Издание также добавило, что в ОАЭ распространено сексуальное рабство.

SHOT выяснил, что на вечеринки в Дубае часто зовут русскоязычных молодых девушек для заработка. При этом после таких мероприятий они могут неожиданно пропасть.

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