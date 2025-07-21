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Возгорание многоэтажки в Новороссийске попало на видео

Появилось новое видео полыхающей многоэтажки в Новороссийске
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Telegram-канал ЧП Новороссийск

В Новороссийске несколько квартир в пятиэтажном доме загорелись после громкого хлопка. Кадры опубликовал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

На обнародованных кадрах можно заметить, что с пятого этажа здания тянется черный дым. В ролике можно услышать звук сирены, пожарным подвозят воду для оперативной ликвидации огня.

В публикации говорится, что из горящей квартиры начали падать обломки.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:50 по московскому времени. В ходе анализа ситуации было установлено, что возгорание произошло в трех квартирах.

Спустя 20 минут спасатели смогли локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Предварительной причиной пожара назвали вспышку газовоздушной смеси. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 25 человек. В ликвидации возгорания принимают участие 20 человек и 8 единиц техники.

Ранее в Анапе загорелся проверенный Росгвардией и ОМОНом рехаб.

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