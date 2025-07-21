Несколько улиц в Москве перекрыли из-за дождя

В Москве из-за ливневых дождей перекрыли несколько улиц

Ливневые дожди и ветер стали причиной перекрытия движения транспорта на нескольких улицах в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в 5 баллов. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Движение перекрыто на Волоколамском шоссе в районе дома 142, на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/1, в Проектируемом проезде №4062 (Нагатинская набережная).

К данному моменту движение восстановлено на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3. Интенсивное движение — на ТТК в районе Чурской эстакады и в районе Киевского путепровода, а также на МКАД в районе Каширского шоссе.

Дептранс Москвы рекомендовал использовать для поездок городской транспорт, а поездки на личном транспорте отложить на вечернее время после 20:00.

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