За ночь и утро в Москве выпала месячная норма осадков

Месячная норма осадков выпала в течение ночи и утром в отдельных районах российской столицы. Об этом сообщило Городское хозяйство Москвы в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что климатической нормой считается выпадение 85 мм осадков за месяц. Однако в ряде районов Зеленоградского административного округа зафиксировали выпадение до 91 мм осадков. В Северо-Восточном административном округе данный показатель достиг отметки в 71 мм, в Восточном административном округе — 50 мм, а в Северном административном округе — 47 мм.

«По прогнозам метеорологов, непогода продлится до конца дня. Порывы ветра могут достигать 15 м/с», — говорится в публикации.

Городское хозяйство Москвы рекомендовало жителям и гостям города воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Также людей призвали соблюдать осторожность и не укрываться под деревьями.

21 июля в Московской области сняли на видео автомобили, ушедшие под воду в результате ливня. В опубликовавшем ролик Telegram-канале «Что там, Москва?» сообщалось, что кадры были сделаны в городе Одинцово. На них видно, что машины оказались затоплены до уровня лобового стекла.

Ранее на видео попал житель Московской области, плывущий на сапборде по затопленной дороге.