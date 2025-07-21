Такси затонуло в Москве из-за ливня

В Москве на фоне сильного ливня затонуло такси

В Москве на фоне сильного ливня затонул автомобиль такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».

» У таксистов сегодня сокращенный рабочий день», — отмечается в публикации.

На фото с последствиями инцидента видно, что лифтбэк Volkswagen Polo желтого цвета с символикой такси попал в крупную яму с водой под путепроводом. Передняя часть машины скрылась под водой, включая моторный отсек. Багажник виден на поверхности: уровень воды доходит до середины заднего колеса. Водителя рядом с автомобилем не видно. на встречной полосе стоит автобус и большегрузная фура: водители этих транспортных средств не стали форсировать водное препятствие.

До этого в подмосковной Балашихе на припаркованные автомобили упал бетонный забор.

Ранее в Москве ушла под воду автомойка с машинами.