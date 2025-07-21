Стало известно, когда закончится дождь в Москве

ЦОДД: дождь в Москве продлится до конца дня

Сильный дождь, который 21 июля начался в Москве, закончится только вечером. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«Дождь в Москве продлится до конца дня — для поездок по городу используйте городской транспорт. Дорожная ситуация оценивается в 5 баллов», — сообщает канал.

Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строение 3.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее Подмосковье затопило из-за сильного ливня.