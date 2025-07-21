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В Подмосковье жители начали плавать на сапбордах по затопленным дорогам

На видео попал житель Подмосковья, плывущий на сапборде по затопленной дороге
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Жители Подмосковья начали использовать сапы для передвижения по затопленным дорогам. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Альтернативные способы преодолеть водные преграды у жителей Москвы и Подмосковья в этот дождливый понедельник», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, мужчина в желтой футболке и черных шортах устроил заплыв на сапе по затопленной водой улице.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее стало известно, когда закончится дождь в Москве.

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