В Подмосковье жители начали плавать на сапбордах по затопленным дорогам

На видео попал житель Подмосковья, плывущий на сапборде по затопленной дороге

Жители Подмосковья начали использовать сапы для передвижения по затопленным дорогам. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Альтернативные способы преодолеть водные преграды у жителей Москвы и Подмосковья в этот дождливый понедельник», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, мужчина в желтой футболке и черных шортах устроил заплыв на сапе по затопленной водой улице.

По предупреждению о погоде от МЧС, в Москве сегодня ожидается ливень, гроза, усиление ветра с порывами до 15 м/с.

До этого на юго-востоке Москвы в районе 16-го километра внешней стороны МКАД произошло подтопление проезжей части из-за обильных осадков. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Движение автотранспорта на данном участке было временно приостановлено. В ГИБДД тогда посоветовали автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и избегать проезда через затопленный участок кольцевой автодороги.

Ранее стало известно, когда закончится дождь в Москве.