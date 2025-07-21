В антикоррупционном бюро Украины подтвердили обыски

Служба безопасности Украины (СБУ) и офис генпрокурора проводят обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом бюро сообщило в своем Telegram-канале.

«21 июля у сотрудников НАБУ без постановлений суда происходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и офиса генерального прокурора. Сейчас выясняем все обстоятельства», — говорится в сообщении.

Подробности ведомство сообщит позднее.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски у детективов антикоррупционного бюро в разных регионах Украины. По его информации, ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

14 июля сообщалось, что национальная полиция и прокуратура Украины проводят обыски в компаниях министерства здравоохранения, которые незаконно завладели бюджетными средствами. Преступная схема действовала в 2024-2025 годах. Точная сумма ущерба уточняется, в данный момент речь идет о десятках миллионов гривен (сотни тысяч долларов).

Ранее на Украине сообщили о масштабных обысках на таможенных пунктах.