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На Украине сообщили о масштабных обысках на таможенных пунктах

Масштабные обыски проходят на таможенных пунктах в трех областях Украины
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Guvernul Republicii Moldova

На Украине начались масштабные обыски на таможенных пунктах в Одесской, Волынской и Черновицкой областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

»СБУ, офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, национальная полиция и Бюро экономической безопасности проводят масштабные обыски на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях», — рассказало агентство в публикации.

Уточняется, что данные мероприятия являются частью работы Службы безопасности Украины (СБУ) по недопущению влияния иностранных спецслужб на работников таможни, предотвращению контрабанды оружия и наркотиков, а также других попыток подрыва национальной безопасности страны.

До этого стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у экс-министра обороны Алексея Резникова в рамках расследования по делу о завышенных ценах на продукты для Вооруженных сил Украины. В ходе мероприятия у него изъяли телефон и несколько важных документов.

Ранее на Украине прошли обыски у командования Нацгвардии.

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