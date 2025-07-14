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На Украине прошли обыски в структурах Минздрава

На Украине прошли обыски в структурах Минздрава из-за хищения денег
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Global Look Press

Национальная полиция и прокуратура Украины проводят обыски в компаниях Минздрава, которые незаконно завладели десятками миллионов гривен. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным источника, речь идет о компаниях, которые являлись поставщиками медицинских услуг на средства Минздрава Украины. Расследование правоохранительных органов страны выявило схему завладения бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Преступная схема действовала в 2024-2025 годах. Точная сумма ущерба уточняется, в данный момент речь идет о десятках миллионов гривен (сотни тысяч долларов).

Недавно исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк сообщила о проведении обысков у главы ЦПК Виталия Шабунина, который после мобилизации был направлен на передовую в Харьковской области.

10 июля глава украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталий Шабунин, мобилизованный в ВСУ, заявил о своем скором отправлении на передовую в Харьковской области.

Ранее на Украине по делу о коррупции задержали родственника бизнес-партнера Зеленского.

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