СБУ начала массовые обыски у антикоррупционеров на Украине

Служба безопасности Украины совместно с офисом генерального прокурора проводит обыски у сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом сообщает издание «Инсайдер».

По данным источников газеты, следственные действия проходят сразу в нескольких регионах страны. Детективам НАБУ вменяются госизмена, коррупция в интересах олигархов и торговля с Россией. По информации СМИ, СБУ якобы располагает доказательствами влияния российских спецслужб на отдельных сотрудников бюро.

На фоне обострившегося конфликта между НАБУ и офисом президента Украины, в том числе из-за попыток усилить контроль над антикоррупционными структурами, ситуация продолжает накаляться. Источники сообщили, что часть сотрудников НАБУ по-прежнему ориентируется на западные и грантовые организации, а не на руководство страны.

Напряженность усилилась после обвинений, выдвинутых 23 июня против вице-премьера Алексея Чернышова, входящего в ближайшее окружение президента. Также внимание СМИ привлекло недавнее отклонение кандидатуры детектива НАБУ Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на поддержку международных экспертов. Украинские издания не исключают, что Владимир Зеленский может пойти на роспуск НАБУ и усилить давление на прозападные активистские и медиа-структуры.

Чернышов уехал в командировку и не вернулся — за время его отсутствия на Украине задержали двух его соратников, а у самого вице-премьера провели обыски. В Раде при этом называли его отъезд согласованным. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что на Украине могут ликвидировать министерство национального единства.