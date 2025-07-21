Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после ограничений

В нижегородском аэропорту Стригино сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, меры были временными и вводились исключительно для обеспечения безопасности полётов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Этой же ночью сразу четыре столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — ограничивали работу. Сейчас все воздушные гавани московского авиационного узла работают в обычном режиме.

Накануне в столичных аэропортах снова случился коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.