В аэропортах Москвы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском отменили ограничения на полеты

Все аэропорты Московского авиационного узла работают в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федеральной службы воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняты ранее введенные для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

21 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропорта Стригино для обеспечения безопасности полетов.

Вчера в столичных аэропортах снова случился коллапс: из-за атак беспилотников 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.