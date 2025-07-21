Amur Mash: во Владивостоке школьница упала в открытый люк и лишилась почки

Во Владивостоке 15-летняя школьница получила тяжелую травму, упав в открытый люк. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вечером девочка шла с подругой домой и не заметила открытый люк. Ее доставили в больницу с травмой живота. Падение привело к разрыву почки, сопровождавшемуся сильным внутренним кровотечением.

Врачи пытались в течение нескольких дней спасти поврежденный орган, но этого им не удалось. В настоящее время жизнь пациентки находится вне опасности.

16 июля сообщалось, что мужчина провалился в вентиляционный люк на юго-востоке Москвы.

В конце мая стало известно, что в Чите женщина отсудила компенсацию после того, как упала в люк кабельного колодца. Инцидент произошел 5 августа 2023 года у гостиницы «Аэропорт». 34-летняя женщина шла с ребенком и матерью и провалилась в кабельный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка, принадлежавшего ПАО «Ростелеком». В результате падения пострадавшая получила множественные ссадины и гематомы ног. Черновский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге ребенок провалился в люк на парковке, и это попало на камеру.