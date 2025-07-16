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На юго-востоке Москвы мужчина упал в люк

360.ru: мужчина упал в люк на юго-востоке Москвы
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина провалился в вентиляционный люк на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

По его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения, инцидент произошел на улице Вертолетчиков. Собеседник телеканала пояснил, что вентиляционные люки подвала были накрыты пластиковыми листами. Двое мужчин решили присесть на эти листы, в результате чего один из них провалился в подвал.

На месте происшествия работали спасатели, которым удалось вытащить пострадавшего с помощью специальных средств. Мужчину госпитализировали.

В конце мая сообщалось, что в Чите женщина отсудила компенсацию после того, как упала в люк кабельного колодца. Инцидент произошел 5 августа 2023 года у гостиницы «Аэропорт». 34-летняя женщина шла с ребенком и матерью и провалилась в кабельный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка, принадлежащего ПАО «Ростелеком». В результате падения пострадавшая получила множественные ссадины и гематомы ног. Черновский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге ребенок провалился в люк на парковке, и это попало на камеру.

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