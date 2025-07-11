В Петербурге ребенок провалился в люк на парковке, и это попало на камеру

Mash: в Петербурге на видео попало, как четырехлетний мальчик упал в люк

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик упал в открытый люк. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Четырехлетний мальчик рухнул в открытый люк на парковке автоцентра на Октябрьской набережной — во время падения в сточные воды с восьмиметровой высоты ребенок получил множество травм. Его отправили в реанимацию. Момент падения попал на видео», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как ребенок идет по парковке, смотрит в телефон и проваливается в открытый люк. За ним сразу прыгает мужчина.

По информации канала, медики госпитализировали пострадавшего ребенка. В больнице у него диагностировали аспирационный синдром, ссадины на груди, спине и ногах, ушиб грудной клетки и повреждение органов после падения с высоты.

Также сообщается, что в настоящее время сотрудники Следственного комитета Санкт-Петербурга устанавливают все причины произошедшего. Выясняется, почему люк оказался открытым.

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