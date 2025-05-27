Россиянка отсудила 100 тысяч рублей после падения в люк колодца

В Чите женщине заплатят компенсацию после падения в люк колодца

В Чите женщина отсудила компенсацию после того, как упала в люк кабельного колодца. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 5 августа 2023 года у гостиницы «Аэропорт». 34-летняя женщина шла с ребенком и матерью и провалилась в кабельный колодец из-за плохо закрепленной крышки люка, принадлежащего ПАО «Ростелеком». В результате падения пострадавшая получила множественные ссадины и гематомы ног.

Черновский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда на 100 тысяч рублей. Апелляционная жалоба «Ростелекома» была отклонена — суд подтвердил, что компания ненадлежащим образом содержала коммуникации. Прокуратура отмечает, что нарушения при содержании колодца были устранены после внесения представления в июле 2024 года.

Ранее юноша пытался спасти девушку, упавшую в котлован в российском городе, и сам застрял.