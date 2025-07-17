На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора

МЧС РФ: крупный пожар произошел в здании бывшего инкубатора в Краснодарском крае
true
true
true
close
МЧС России

Пожар произошел в здании бывшего инкубатора в станице Каневской, расположенной в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил заброшенные строения и сухую растительность. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. квадратных метров зданий и один гектар травы.

«На место <...> прибыли подразделения МЧС РФ — 28 человек и восемь единиц техники», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате пожара никто не пострадал. Другая информация о произошедшем, включая причины возгорания, пока не поступала.

15 июля в жилом доме в деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в одной из квартир. Пламя распространилось на площади 24 квадратных метра.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли из помещения 700 черепашек, 11 ежей, столько же хомяков и трех кроликов. По данным Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, многочисленные питомцы сосуществовали в однокомнатной квартире барачного типа.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами