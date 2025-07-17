В Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора

МЧС РФ: крупный пожар произошел в здании бывшего инкубатора в Краснодарском крае

Пожар произошел в здании бывшего инкубатора в станице Каневской, расположенной в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что огонь охватил заброшенные строения и сухую растительность. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. квадратных метров зданий и один гектар травы.

«На место <...> прибыли подразделения МЧС РФ — 28 человек и восемь единиц техники», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате пожара никто не пострадал. Другая информация о произошедшем, включая причины возгорания, пока не поступала.

15 июля в жилом доме в деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар в одной из квартир. Пламя распространилось на площади 24 квадратных метра.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли из помещения 700 черепашек, 11 ежей, столько же хомяков и трех кроликов. По данным Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы, многочисленные питомцы сосуществовали в однокомнатной квартире барачного типа.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.