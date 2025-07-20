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В МЧС назвали площадь пожара в анапском рехабе

МЧС: реабилитационный центр в Анапе горит на площади 200 кв. метров
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МЧС Краснодарского края

Реабилитационный центр горит в Анапе на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В публикации отмечается, что пожар произошел в здании на улице Атамана Бабыча. К месту возгорания были незамедлительно направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Из здания эвакуировали 25 человек.

По данным МЧС, пожар был локализован в 15:45 мск.

К тушению было привлечено 11 специалистов ведомства и четыре единицы техники.

Местные паблики сообщали, что именно в этом рехабе 11 июня проходила проверка с участием ОМОНа и Росгвардии. Тогда пациентов увозили из учреждения на освидетельствование, что вызвало недовольство их родственников.

17 июля в станице Каневской в Краснодарском крае загорелось здание бывшего инкубатора. Площадь пожара составила 2,4 тыс. квадратных метров заброшенных строений и один гектар сухой растительности.

МЧС РФ направило на место происшествия 28 огнеборцев и восемь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.

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