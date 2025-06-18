В столице Киргизии почти все районы остались без электричества

Минэнерго Киргизии: почти во всех районах Бишкека произошел блэкаут

В Бишкеке (Киргизия) остались без электричества почти все районы города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики республики.

«Предположительно, произошла авария на одной из подстанций, уточняем», — заявил представитель ведомства.

Сообщается, что блэкаут также произошел в прилегающей к столице Киргизии Чуйской области. По данным агентства, причины отключения электричества в настоящий момент уточняются.

10 мая в Абхазии случился тотальный блэкаут. По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, республика была обесточена из-за сильного ветра.

До этого в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. В городах перестали работать светофоры, метро, аэропорты, остановилось железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрылись почти все банки, кафе и магазины, в домах жителей не было света, наблюдались перебои с мобильной связью.

Ранее в Испании опубликовали отчет о причинах апрельского блэкаута.