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В Праге произошел масштабный блэкаут

Novinky: масштабное отключение электричества произошло в Праге
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Праге произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщило издание Novinky со ссылкой на полицию и управление пожарной охраны.

«Отключение электроэнергии произошло в различных частях Праги, как в центре, в частности, на Вацлавской площади, так и на окраинах города», — говорится в публикации.

Как рассказали в экстренных службах, в результате отключения электроэнергии была парализована работа городского метро, а также остановлено движение трамваев и троллейбусов. По информации издания, пожарные получают большое количество вызовов от людей, застрявших в лифтах.

Компания Pražská energetika сообщила агентству ЧТК, что специалисты работают над восстановлением подключения электроэнергии, но пока не ясно, сколько времени это займет.

Утром 4 июля из-за атаки БПЛА на подстанцию в пяти микрорайонах Сергиево-Посадского городского округа — Рабочем, Звездочке, Скобянке, Птицеградском и Клементьевском — полностью отключили электричество. В микрорайоне Ферма подача света была частично нарушена.

Без электроэнергии оставались коммунальные службы, социальные объекты и жилые дома.

Новость дополняется.

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