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В Подмосковье на станции «Опалиха» сообщали об отключении света

На станции МЦД-2 «Опалиха» временно отключался свет
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Depositphotos

На станции МЦД-2 «Опалиха» в Подмосковье временно отключался свет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

«Сегодня в 19.30 мск на станции Опалиха МЦД-2 из-за перебоев в подаче электроэнергии от городского объекта энергоснабжения произошло отключение света в вестибюлях станции. В результате была временно приостановлена работа подъемных устройств. На период устранения неисправности для организации прохода пассажиров был выделен дополнительный персонал из числа железнодорожников», — сообщили в пресс-службе.

Подача электричества была восстановлена спустя некоторое время после первых сообщений о его исчезновении, в 20.07 по Москве.

До этого в столице Киргизии, Бишкеке, остались без электричества почти все районы города.

10 мая в Абхазии случился тотальный блэкаут. По словам первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Делибалтяна, республика была обесточена из-за сильного ветра.

Ранее в Испании был опубликован отчет о причинах апрельского блэкаута в стране.

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