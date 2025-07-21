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В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находится 990 автомобилей

Очередь к Крымскому мосту со стороны Тамани выросла почти вдвое, до 990 машин
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Константин Михальчевский/РИА Новости

В автомобильной очереди на подходе к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова находится 990 машин. Об этом сообщил Telegram-канал, освещающий оперативную обстановку на мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 990 транспортных средств. Ожидание около трех часов», — говорится в сообщении.

По данным канала, очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра не наблюдается. Данные приведены на 3:00 по московскому времени.

При этом по состоянию на 00:00 по московскому времени в очереди со стороны Тамани находилось 570 автомобилей.

20 июля Telegram-канал Mash сообщил, что очередь при въезде на Крымский мост достигла 22 километров, это рекорд с момента открытия переправы. Предыдущий рекорд длины очереди в 17 км был установлен прошлым летом.

14 июля водители сняли на видео огромную пробку из двух тысяч автомобилей, которая образовалась на подходе к Крымскому мосту.

Ранее стало известно об уголовном деле против местного жителя, призвавшего разрушить Крымский мост

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