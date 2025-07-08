В Крыму будут судить местного жителя, призвавшего разрушить Крымский мост

Житель Крыма предстанет перед судом за призывы к разрушению Крымского моста

Прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста.

Он был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

До этого Феодосийский городской суд Республики Крым приговорил местного жителя к 2 годам 6 месяцев колонии-поселении за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Суд установил, что мужчина совершил пять таких эпизодов. В период с 13 сентября 2022 года по 8 июля 2024 года 37-летний крымчанин оставлял текстовые комментарии в одном из каналов в Telegram. Он призывал других подписчиков канала к экстремистской деятельности на почве «национальной ненависти в отношении лиц, являющихся по национальности русскими».

Ранее в Крыму мужчине дали 20 лет колонии за передачу сведений о складах Минобороны РФ.